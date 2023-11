Garcia ha riunito la squadra in sala video: rivisti gli errori di Napoli-Union Berlino

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il pari contro l'Union Berlino, con il contropiede che ha portato al gol di Fofana, a Castel Volturno si analizzano gli errori dei partenopei, ieri allo stadio Maradona nel quarto turno del girone di Champions League.

Come riportato dall'inviato a Castel Volturno Francesco Modugno ai microfoni di Sky Sport, "Garcia stamattina era in sala video, stava rifacendo vedere alla squadra la situazione di ieri sul gol dell'Union Berlino". Prima della classica seduta, quindi, tutti davanti al monitor per vedere cosa non ha funzionato in occasione del pari tedesco.

Chiaramente, l'errore principale della gara di ieri è il gol di Fofana dell'1-1. E se è vero che Sky Sport ha analizzato con Costacurta la distanza di Lobotka, ultimo uomo, da Fofana (troppo solo), è vero anche che bisogna guardare a qualche frame prima...

Perché quando crossa Zielinski, e Fofana parte annusando il possibile contropiede, Mario Rui ma soprattutto Anguissa se lo perdono alle spalle. L'unico a capire il possibile pericolo è Lobotka. Mario Rui se l'è già perso quando la difesa dell'Union Berlino rilancia l'azione: Anguissa non ancora e potrebbe seguirlo, ma lo perde di vista.