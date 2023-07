Garcia concede due giorni di riposo alla squadra: ecco quando si ritroveranno a Castel Volturno

Notizie Napoli calcio. Terminato il ritiro di Dimaro per il Napoli è tempo di tornare alla base. Come riportato da Il Mattino, il tecnico francese ha concesso due giorni e mezzo di riposo alla squadra prima della partenza per il secondo ritiro a Castel di Sangro.

Raduno fissato per venerdì mattina a Castel Volturno: da lì, in bus, poi la partenza per l'Abruzzo, dove la squadra resterà fino al 12 agosto.