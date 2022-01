Gambia-Camerun, le formazioni ufficiali: Anguissa parte dal primo minuto

Ultime notizie calcio Napoli - Grande appuntamento per Frank Zambo Anguissa, che con il suo Camerun affronterà, in una gara valevole per i quarti di finale di Coppa d'Africa, il Gambia in una sfida da non sbagliare. Ci sarà dal primo minuto il mediano del Napoli, che si sta affermando sempre di più anche a livello internazionale.

GAMBIA (4-4-2): Gayé; Sonko Sundberg, Gomez, Colley, Modou; Touray, Bobb, Marreh, Janko; Badamosi, Barrow

CAMERUN (3-5-2): Onana; Castelletto, Ngadeu, Tolo; Fai, Hongla, Anguissa, Gouet, Ngamaleu; Toko Ekambi, Aboubakar