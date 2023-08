Continua la trattativa per portare Gabri Veiga al Napoli. Sono giorni decisivi per concludere il colpo a centrocampo per gli azzurri, che contestualmente dovrebbero trattenere Zielinski che ha rifiutato il trasferimento all'Al-Ahli. Intanto Gabri Veiga continua ad allenarsi sotto gli ordini di Rafa Benitez col Celta Vigo. Eccolo nelle immagini postate quest'oggi dal club spagnolo che riguardano l'allenamento odierno: