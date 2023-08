Il trasferimento di Gabri Veiga all'Al Ahli sta suscitando grande scalpore in Spagna. Diario AS ha definito questa operazione la più sorprendente della sessione di mercato estiva. Gabri Veiga, calciatore rivelazione della Liga, a 21 anni ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita prendendo un ingaggio da oltre 12 milioni di euro netti a stagione fino al 2027.