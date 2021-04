Ultime notizie calcio Napoli - Vittoria fondamentale per il Cagliari, che ha superato per 3-2 la Roma e si è rilanciato in maniera importante e definitiva nella lotta per la salvezza agguantando a quota 31 punti il Benevento ed il Torino, domani rivale del Napoli. Allo stato attuale delle cose i giallorossi campani sono terzultimi.