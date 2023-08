Frosinone, allenamento con vista Napoli: un giocatore lavora a parte

Il Frosinone torna a lavorare in vista del debutto in campionato contro il Napoli. Questo il report di oggi:

"Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che iniziano a preparare l’esordio in campionato contro il Napoli. Attivazione, lavoro atletico, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. In gruppo Cerofolini. Parzialmente Lulic. Differenziato per Kalaj. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino".