Notizie Calcio - Terremoto in Serie A, il collega Nicolo Schira ha rilasciato importanti indiscrezioni tramite il suo profilo twitter:

Tegola per i fratelli #Traorè. Indagine della Procura di Parma ha portato all'accusa di "falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" per Mamadou Traore, "padre in prestito" dei 2 giocatori di Sassuolo e Atalanta (estranee alla vicenda) che ora rischiano squalifica.