Ultime notizie calcio. Migliorano gradualmente le condizioni di Junior Sambia, 23enne calciatore del Montepellier: il centrocampista, risultato positivo al Covid-19, da giovedì era in terapia intensiva a seguito di alcune difficoltà respiratorie subentrate ad un attacco di gastroenterite. Il ragazzo si trovava in coma indotto, ma per fortuna adesso respira da solo anche se rimane sotto stretto controllo medico. A riportarlo è il Corriere dello Sport.