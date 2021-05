Francesco Da Vinci a CalcioNapoli24 TV! Questa sera in esclusiva l'ultimo singolo 'Comm vuless sapé': ore 20 sul 296 del DT

Napoli - Francesco Da Vinci presenta in esclusiva tv a “Non Solo Calcio” questa sera alle 20:00 su Calcio Napoli24 canale 296 del digitale terrestre, nel programma della bella giornalista Barbara Carere il suo ultimo singolo “COMME VULESS SAPÈ”, Dopo la sua significativa esperienza a “The Voice” e dopo aver partecipato alla famosa serie televisiva internazionale “Gomorra” (presente anche nella prossima serie che sarà trasmessa , la quinta) sia come attore che come interprete di due brani della colonna sonora, Francesco da Vinci presenta il suo brano “Comme vuless sape’ ” che narra la storia di un amore tormentato e mai del tutto concluso vivendo nella speranza che possa ritornare, questi sentimenti vengono poeticamente espressi intersecandosi però’ a sonorità decise e melodiche degne del più alto pop sound. Questo brano anticipa un suo radicale cambiamento stilistico:”Credo finalmente di aver trovato la mia strada - confida Francesco- voglio ripartire dalle mie origini, dalla mia città ed emozionare la mia gente (e non solo). Ammetto che per me non è stato facile , questo cambiamento stilistico , optare per questa scelta ma ora, finalmente, dopo tanto tempo sento che e’ arrivato il momento di potermi esprimere come ho sempre voluto e sono pronto a dare tutto me stesso". Il brano porta la firma, sia del testo che della produzione, di Vincenzo D’Agostino e Luca Barbato (un binomio ormai noto e consolidato autori di grandi successi di artisti partenopei) questa nuova produzione tutta made in Naples, sancisce così l’inizio del nuovo progetto di Francesco Da Vinci , figlio e nipote d’arte. Bio Francesco Sorrentino, in arte Francesco Da Vinci, nato a Napoli classe 1993. Cantante e attore italiano. Figlio del noto cantante Sal Da Vinci. Da subito ha coltivato la sua passione per la recitazione e per la musica, coltiva- ta prima con il padre e poi sul palcoscenico. Nel 2014, all’insaputa del padre partecipa ai provini per lo spettacolo di Alessandro Siani, “Stelle a metà”, dove entra a far parte del cast rivestendo il ruolo di uno dei protagonisti. Nello stesso anno debutta al Teatro Augusteo di Napoli. Nel 2015 partecipa come ospite allo spettacolo “Se Amore è - Revolution”, dove presenta “Amo l’Amore”, brano che per diverse settimane mantiene il primo posto nella classifica nazionale indipendenti di Radio AirPlay. Riceve il prestigioso Premio Malafemmina. Viene successivamente ingaggia- to da Rai Cinema e Tunnel Produzioni per il film “Vita, Cuore, Battito”. Nel 2016 entra a far parte del cast di Gomorra La Serie per le riprese della terza stagione. Nel 2018 esce il suo nuovo singolo “Sul Io” che rappresenta la partenza di un nuovo percorso musicale e di un progetto del tutto innovativo che vede Francesco Da Vinci come autore e cantante. Nello stesso anno escono i singoli “Dammi un bacio”, “Come te” feat I Desideri ed “Ora”, che anticipa la pubblicazione del primo EP digitale contenente 5 tracce inedite dal nome “Origini”. Nel 2019 Francesco prende parte alla quarta stagio- ne di “Gomorra” non solo come attore, ma anche con due brani all’interno della colonna sonora della serie “Nun passa maje” e “Sulo io”. Nello stesso anno Francesco Da Vinci partecipa al programma televisivo “The Voice of Italy” presentandosi con l’inedito “L’ammore fa paura”. Sempre nel 2019 entra nel cast del musical “La fabbrica dei sogni”. Dopo un periodo di inattività, rompe il suo “silenzio” per tornare con un progetto del tutto originale, in cui la maturità artistica raggiunta è innegabilmente tangibile. Il 19 giugno 2020 pubblica “Nu Vase Tuoje” feat. Livio Cori, con le sue sonorità pop-urban e internazionali che si mescolano, come in una danza, con il dialetto napoletano, è il brano perfetto per un nuovo inizio. A luglio presenta in anteprima su Made In Sud il suo nuovo singolo “Luntan a me” ft Sal Da Vinci, una collaborazione inedita che per la prima volta vede duettare padre e figlio. Sempre nel 2020, pubblica “Te voglio verè” dalle sonorità reggae ultra leggere e “Baby c’est la vie” feat. Marco Calone, che attualmente supera i 2 milioni di visualizzazioni