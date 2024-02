Michael Folorunsho in mezzo ai tifosi napoletani! Nel post-partita di Napoli Verona 2-1, il calciatore di proprietà del Napoli ma in prestito all'Hellas Verona, ha lasciato da solo lo stadio Maradona. Fuori lo stadio ha passeggiato tranquillamente in mezzo ai tifosi napoletani, ha scattato dei selfie e poi è andato via. Più di un tifoso gli ha urlato di tornare al Napoli.

