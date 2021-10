Fiorentina, a parte Saponara e fuori ancora Castrovilli: si lavora in vista del Napoli

Ultime calcio - A due giorni dal big-match di domenica col Napoli, arrivano alcune indicazioni dall'allenamento di oggi in casa Fiorentina: al Centro Sportivo si è infatti rivisto Gaetano Castrovilli; il centrocampista, che nella trasferta di due settimane fa a Genova aveva subito una forte contusione al costato, è passato ai campini solo per salutare i compagni, visto che deve ancora smaltire il trauma. Nella seduta odierna Riccardo Saponara si è invece allenato a parte e non ha partecipato alla seduta di squadra. Questo quanto raccolto dagli inviati di FirenzeViola.it, che anche oggi hanno seguito la giornata della squadra di Vincenzo Italiano.