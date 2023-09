Fiocco rosa in casa Napoli: è nata la figlia di Rudi Garcia e Francesca Brienza!

Napoli - E' nata la figlia di Rudi Garcia e Francesca Brienza: fiocco rosa in casa Napoli per l'attesa che è ormai finita. All'allenatore e la collega vanno gli auguri di tutta la redazione di CalcioNapoli24.

Solo una settimana fa arriva la commovente lettera di Francesco Brienza su Instagram:

"In questi nove mesi di gravidanza trascorsi un po’ in giro per il mondo, dall’Arabia alle Antille, dalla Francia all’Italia passando per la Spagna, la prima cosa che ho imparato portando una vita dentro di me é il valore delle settimane. Sentiamo sempre parlare di mesi nel percorso che porta alla maternità ma sono le settimane le vere protagoniste di questa esperienza. Ognuna rappresenta un cambiamento: novità con cui cimentarsi, ostacoli da superare, momenti di “strana” normalità.

Impari subito che non tutto va come immagini, come ti raccontano. Ogni gravidanza è unica, sono semmai le fasi che la compongono ad accomunare la propria esperienza con quella di altre donne. A volte può succedere di provare paura nel non riconoscere il proprio corpo, nel non riuscire a capirlo, incapaci di interpretare i segnali che ci manda. Altre, invece, nel vederlo trasformarsi in forme dolci, si prova una profonda tenerezza che come per magia cancella gli step più duri e nel guardarsi allo specchio ci si vede più raggianti che mai.

Noi, tra alti e bassi, siamo arrivati oggi alla 38ª settimana del percorso e mancano poche cose da affrontare insieme senza guardarsi negli occhi. Ho iniziato a sentire i suoi movimenti dentro di me dal quinto mese, non so se mi mancherà questa connessione, come tante mamme raccontano, ma ora che sta maturando davvero il tempo di conoscersi, vivo questi giorni pervasa da mille sensazioni contrastanti che provo a tenere a bada con scarsa riuscita.

Emozione. Preoccupazione. Ansia. Felicità. Un po’ di tutto.

Pensavo, stupidamente, che diventare madre per la prima volta con la maturità dei 37 anni mi avrebbe risparmiato certe fasi e invece si torna inevitabilmente ragazzine che, pensando al futuro, si chiedono: “chissà come sarò, cosa farò, chi diventerò”. Aspettandoti".