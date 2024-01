Notizie Calcio Napoli - Napoli-Inter, Supercoppa italiana in palio lunedì sera in 90 minuti più eventuali rigori. Walter Mazzarri interverrà in conferenza stampa per l'occasione. L'appuntamento è fissato per domenica 21 gennaio alle ore 16.00 presso l’Al-Awwal Park Stadium. Così come alla vigilia di Napoli-Fiorentina, l'allenatore sarà accompagnato anche da un giocatore. Ovviamente potrete seguire l'evento in diretta testuale su CalcioNapoli24.it e successivamente anche in video.Â