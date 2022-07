FIFA, Platini e Blatter assolti dal Tribunale di Bellinzona: caduta l’accusa di frode

Michel Platini e l'ex presidente della Fifa, lo svizzero Sepp Blatter, sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno della Fifa.

Michel Platini

Platini e Blatter assolti

Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste della pubblica accusa che, lo scorso 15 giugno, aveva chiesto per entrambi un anno e otto mesi di reclusione (con la sospensione della pena). Platini, 67 anni, ex presidente UEFA, era accusato di aver "percepito illegalmente, a spese della FIFA, il pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri" (1,8 milioni di euro) da parte di Blatter, 86 anni. (ANSA)

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli