FIFA 23, nessun giocatore del Napoli tra i migliori di Serie A! Osimhen vale meno di Berardi

Manca poco ormai all'uscita di EA Sports 23, come si chiamerà a partire da quest'anno il gioco noto come FIFA 23, il videogame di calcio più giocato al mondo. Come molti sanno già, da quest'anno la SSC Napoli sarà rappresentata con nome, logo e divise da gioco non ufficiali, poiché il club partenopeo ha stretto un accordo di partnership con PES 2023, la casa produttrice rivale.

Nel frattempo, EA Sports ha diffuso i dati dei giocatori di Serie A. A grande sorpresa, nell'elenco dei calciatori di Serie A con i valori più alti di FIFA 23, non c'è nessun giocatore del Napoli. Addirittura, al primo posto c'è il portiere Maignan del Milan. Ecco la classifica:

87 Mike Maignan (AC Milan) 86 Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Roma), Ciro Immobile (Lazio), Romelu Lukaku (Inter), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Nicolò Barella (Inter), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Skriniar (Inter), Wojciech Szcz?sny (Juventus) 85 Theo Hernandez (AC Milan), Paul Pogba (Juventus), Filip Kostic (Juventus) 84 Dusan Vlahovic (Juventus), Sandro Tonali (AC Milan), Lorenzo Pellegrini (Roma), Federico Chiesa (Juventus), Angel Di Maria (Juventus), Hakan Calhanoglu (Inter), Fikayo Tomori (AC Milan), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Rafael Leao (AC Milan), Domenico Berardi (Sassuolo), Stefan de Vrij (Inter).

Nel Napoli, invece, i due giocatori più forti sono Osimhen e Zielinski, entrambi valutati con 82 e per questo fuori dalla classifica dei giocatori più forti di Serie A. Se Berardi ha guadagnato un punteggio di 84, sembra che Kvaratskhelia non arriverà ad 80.