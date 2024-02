Ultime notizie. Il Napoli ha perso l'ennesima partita in campionato ed è scivolato al nono posto in classifica. In molti si stanno chiedendo quale sia la posizione di Aurelio De Laurentiis e se il presidente del Napoli stia valutando l'esonero di Walter Mazzarri dalla panchina.

Oggi il nostro inviato Riccardo Nicotra ha chiesto un parere sulla questione ai tifosi napoletani: pro o contro l'esonero di Mazzarri? Guardate cosa ci hanno risposto.