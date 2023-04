Festa scudetto, pressing sulla Lega per spostare Napoli-Salernitana: monumenti blindati, varchi chiusi alle auto e presidi sanitari

Notizie Calcio Napoli - Arrivano ulteriori aggiornamenti per Napoli-Salernitana, gara che si sta tentando di spostare in contemporaneità con Lazio-Inter per quello che potrebbe diventare ufficialmente il giorno scudetto partenopeo.

Ultimissime Napoli-Salernitana, gli aggiornamenti

Come noto, nel corso del comitato per l'ordine pubblico presieduto dal prefetto Claudio Palomba, è emersa la richiesta ufficiale di posticipare il match alle 12.30 di domenica - proprio parallelamente alla gara di San Siro - o al massimo alle 15.00 sempre di domenica. L'obiettivo è chiaramente quello di gestire l'evento in un'unica giornata ma soprattutto attrezzarsi e cautelarsi nel miglior modo possibile per questioni di ordine pubblico. Pressing sulla Lega, pertanto, affinché il cambio data della partita si concretizzi. In queste ore si lavora al piano sicurezza con monumenti blindati, varchi chiusi alle auto e presidi sanitari. Il Viminale invierà un contingente di forze dell’ordine per rafforzate i servizi.

Lo riporta La Repubblica on line.