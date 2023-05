Festa Scudetto Napoli, ad Olbia è subito sfilata: guardate cosa accade | VIDEO CN24

Il Napoli è Campione d'Italia! La gara con l'Udinese ha regalato il successo, la vittoria con la Fiorentina ha reso la festa ancora più bella. Ad Olbia, è festa grande.

Fan Club Olbia festa scudetto

In Sardegna, infatti, c'è un gruppo storico, con napoletani trasferiti da oltre 50 anni che vedono i propri figli tenere in piedi la passione per i colori azzurri. Tra figli di chi si è trasferito tanti anni fa e giovani trasferiti per lavoro, nasce il numero Fan Club Napoli Olbia che ci ha inviato le immagini della festa, della sfilata post vittoria Scudetto.

