Ferlaino come Osimhen dopo l'incidente: la famiglia ironizza con l'ex presidente con la mascherina

Ultimissime Calcio Napoli - Incidente per Corrado Ferlaino, lo stesso ex presidente ha raccontato la dinamica dell'incidente: «Ero in casa, forse per distrazione sono inciampato in uno scalino ma niente di particolare o di grave, è stata la caviglia a causare la caduta. Ho preso una botta al naso e al viso ma niente di grave, sto bene», ha cercato così di tranquillizzare amici e parenti, e chi ha provato a mettersi in contatto con lui.

Ferlaino è stato subito trasportato al secondo Policlinico e ricoverato nel Dipartimento di scienze neurologiche, diretto dal professor Luigi Califano, ordinario di chirurgia maxillo facciale che l'ha preso in cura: le condizioni vengono ritenute buone anche se l'ex presidente è monitorato di continuo e tenuto sotto controllo dai sanitari. Come riporta Il Mattino di Napoli nell'edizione oggi in edicola,