Fece impazzire il Napoli di Gattuso, ora il Granada retrocede in B

Ultime calcio - Si sono giocate le ultime tre partite della Liga, quelle relative alla lotta per la salvezza. Il Granada non va oltre lo 0-0 contro l’Espanyol e retrocede in Segunda Division.

Granada

Granada nella serie B spagnola

I risultati

Alaves-Cadice 0-1

Granada-Espanyol 0-0

Osasuna-Maiorca 0-2

La classifica aggiornata

Real Madrid 86

Barcellona 73

Atletico Madrid 68

Siviglia 67

Betis 65

Real Sociedad 62

Villarreal 56

Athletic Bilbao 55

Valencia 48

Osasuna 47

Celta Vigo 46

Rayo Vallecano 42

Espanyol 42

Getafe 39

Maiorca 39

Cadice 39

Granada 38

Levante 38

Alaves 31