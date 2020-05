Fase 2, De Luca tuona: "Non ho firmato l'intesa Stato-Regioni"

Ultime Coronavirus - «La Campania non è d'accordo e non ha sottoscritto l'intesa Stato-Regioni che alcuni media presentano come condivisa all'unanimità». Così il governatore Vincenzo De Luca a 'Mezz'ora in più' su RaiTre.

