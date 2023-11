Fanpage - ADL ha mortificato Garcia nello spogliatoio davanti a tutto il Napoli: squadra incredula

Il portale Fanpage descrive la sfuriata di Aurelio De Laurentiis negli spogliatoi all'intervallo di Napoli-Empoli:

"Aurelio De Laurentiis ha di fatto esonerato Rudi Garcia già alla fine del primo tempo, quando è sceso negli spogliatoi per censurare quel primo tempo orribile (la ripresa sarebbe stata anche peggiore per l'esito) contro l'Empoli. Il gesto compiuto dal presidente del Napoli è stato emblematico, giunto all'apice di un periodo commissariale (durato circa un mese) nel corso del quale il massimo dirigente ha provato a salvare il salvabile, tenere assieme le varie anime e tutte le componenti della squadra apparsa la brutta copia di quella ammirata nella scorsa stagione".

"Si spiega anche così, alla luce di una presenza costante al fianco del gruppo a Castel Volturno come allo stadio, la discesa nello spogliatoio di De Laurentiis: ha parlato direttamente ai calciatori, lo ha fatto passando sulla testa (ma aveva già deciso che gliel'avrebbe tagliata… licenziandolo) di Garcia, mortificandolo per l'ennesima volta dopo averlo messo sotto tutela ed esautorato già un po' di temo fa. È stato il colpo di coda, il tentativo estremo, la mossa della disperazione per far sì che con l'Empoli non si facesse naufragio. E invece il ‘suo' Napoli è colato a picco".