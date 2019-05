Famiglia Casillas senza pace, operata la moglie Sara Carbonero per un tumore!

La sfortuna sembra essersi accanita sulla famiglia Casillas. Dopo l'infarto che ha colpito Iker lo scorso 1° maggio, adesso giunge un'altra terribile notizia per una delle coppie sportive più amate di Spagna: la moglie Sara Carbonero ha fatto sapere attraverso il proprio profilo Instagram di essere stata operata per un tumore ovarico maligno.

Sara Carbonero operata per un tumore: il messaggio

La giornalista, per fortuna, ha fatto sapere a tutti che l'intervento è andato a buon fine ed ora è pronta per continuare a lottare. Ecco un estratto del suo lungo post sul famoso social network: "So che il cammino sarà duro ma che avrà un finale felice".