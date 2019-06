E' stata una stagione esaltante per Fabian Ruiz, che contro le Isole Far Oer ha debuttato con la Nazionale spagnola. Per celebrare questo evento il Real Betis, il club in cui è nato e da cui il Napoli lo ha acquistato, ha pubblicato un messaggio su Twitter per celebrare questo momento a dir poco memorabile per lui:

"Non sai quanta gioia ci regala questa immagine, Fabian. Congratulazioni per il tuo debutto con la Spagna".