Fabian convocato dalla Spagna per la Nations League: "Sempre un privilegio essere in Nazionale" [FOTO]

Notizie Napoli calcio. In attesa di tornare a vestire la maglia del Napoli, Fabian è stato convocato dalla Spagna per i match di settembre validi per la Nations League. Di seguito il messaggio del centrocampista azzurro sui social: "È sempre un privilegio ricevere la chiamata della Nazionale. Più entusiasta che mai di poter indossare di nuovo i colori della Spagna. Possimi obiettivi: Germania e Ucraina".

Siempre es un privilegio recibir la llamada de la @SeFutbol ?? Más ilusionado que nunca de poder volver a vestir los colores de España ??

?Próximos objetivos: Alemania y Ucrania#SomosEspaña — Fabian Ruiz (@FabianRP52) August 20, 2020