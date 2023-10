Eurorivali - Werder Brema-Union Berlino, è 1-0 all'intervallo: autogol di Knoche, Bonucci torna titolare

Ultime notizie Eurorivali - Dalle 15.30 è in campo in Bundesliga anche l'Union Berlino, impegnato in casa del Werder Brema dopo il ko col Napoli in Champions League. E non è partita benissimo la squadra di Fischer, sotto di un gol a fine primo tempo. Fischer che ha rilanciato dal 1' anche Leonardo Bonucci dopo l'esclusione contro il Napoli.

Attualmente, Werder Brema-Union Berlino è sul punteggio di 1-0 all'intervallo grazie al'autogol di Knoche al 38'. Di seguito le formazioni ufficiali:

Werder Brema (3-5-2): Zetterer; Veljkovic, Friedl, Jung; Weiser, Schmid, Stage, Bittencourt, Deman; Borre, Ducksch. Allenatore: Werner.

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Behrens. Allenatore: Fischer.