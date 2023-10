Eurorivali - Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Bellingham recuperato per il Clasico

Ultime news calcio - Si gioca il Clasico in Liga in questo turno di campionato spagnolo, con Barcellona-Real Madrid in campo alle 16:15. Ed ecco allora le formazioni ufficiali di blaugrana e blancos, avversari del Napoli in Champions League.

Sono ufficiali le formazioni del Clasico tra Barcellona e Real Madrid: Xavi lancia dal 1' il tridente con Joao Felix, Ferran Torres e Cancelo. Titolare anche Fermin Lopez dal 1', ma non riesce ad essere titolare Lewandowski: va in panchina al pari di Kounde e Raphinha. Ancelotti invece ritrova Bellingham, uscito malconcio dall'ultimo impegno. Solo panchina per Modric e Camavinga.

Ecco le formazioni ufficiali:

(4-1-4-1): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Martinez, Balde; Gundogan; Cancelo, Fermin Lopez, Gavi, Joao Felix; Ferran Torres. All. Xavi. Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Belingham; Rodrigo, Vinicius. All. Ancelotti.