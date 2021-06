Euro 2020 - Croazia-Spagna 3-5: succede di tutto, Fabian in campo prima dei supplementari

Ultime calcio - La Spagna batte la Croazia per 5-3 dopo i tempi supplementari e accede ai quarti di finale di Euro 2020. Un autogol di Pedri nella prima frazione, porta la Croazia in vantaggio, raggiunta poi da Sarabria. Nella ripresa prima Azpilicueta e poi Torres portano il risultato sul 3-1 prima del 3-3 croato raggiunto grazie a Orsic e Pasalic. Ai supplementari dilagano gli spagnoli con Morata e Oyarzabal. Per Fabian Ruiz 13' minuti dei tempi regolamentari e tutti e due i tempi supplementari in campo.