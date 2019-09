"Hirving Lozano > Christian Pulisic". Molto chiaro ed a dir poco eloquente il tweet che ha condiviso il giornalista messicano di ESPN Sergio Dipp, che assume ancora più valore se si pensa che Lozano è stato da poco acquistato dal Napoli per 42 milioni di euro, mentre al Chelsea Pulisic è costato ben 60 milioni di euro. Per amor del vero, però, il messicano, rispetto all'americano, ha tre anni in più.