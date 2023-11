Rudi Garcia ad un passo dall'esonero dopo il tracollo casalingo contro l'Empoli. Oggi il nostro inviato Marco Lombardi in giro per le strade di Napoli per chiedere ai tifosi napoletani un parere sull'imminente esonero di Garcia e sui nomi in lizza per il nuovo allenatore.

