Eriksen lancia la sua Inter: "Questa volta voglio vincere!"

Ultime calcio - Manca ormai poco alla sfida che potrebbe dare un significato diverso alla stagione dell’Inter, impegnata venerdì nella finale di Europa League contro il Siviglia. Al podcast del sito ufficiale del club nerazzurro, Eriksen suona la carica: “Abbiamo vinto diverse partite, ora siamo in finale e vogliamo vincere ancora. È stato bello giocare la finale di Champions League l’anno scorso con il Tottenham, ma non è stato bello perderla. L’obiettivo è far sì che la situazione sia diversa quest’anno”. Il danese commenta anche l’assenza dei tifosi: “Ci mancano, essere in finale così è diverso, ma ci giochiamo comunque un trofeo”.

