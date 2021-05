Ultime notizie calcio - 2-0 netto, per quanto sofferto, per l'Inter, che ha archiviato la pratica Crotone grazie alle reti di Eriksen prima e di Hakimi nel finale. Un successo fondamentale, che mette ora nelle condizioni la squadra di Antonio Conte di laurearsi campione d'Italia già nella giornata di domani se l'Atalanta non dovesse vincere contro il Sassuolo. I calabresi, invece, con questo KO sono matematicamente retrocessi in Serie B.