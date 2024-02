Emergenza Napoli agli sgoccioli: quando potrebbero essere convocati Meret e Olivera

La rosa a disposizione di Walter Mazzari è quasi al completo. L'allenatore azzurro dovrebbe ritrovare in gruppo nei prossimi giorni sia Meret che Olivera.

Rientro Meret e Olivera: convocati per Milan-Napoli o Napoli-Genoa?

Entrambi nelle scorse settimane hanno aumentato il ritmo di lavoro. L'obiettivo del tecnico è valutarli in campo assieme ai compagni e poi decidere se convocarli già per la trasferta di domenica contro il Milan, altrimenti il rientro slitterebbe a sabato 17 contro il Genoa, dove ci sarà pure Victor Osimhen anche se ora è da monitorare la nuova situazione in Coppa d'Africa. L'emergenza sta finendo. Lo riporta Radio marte.