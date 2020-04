Emergenza Coronavirus, piccolo campanello d'allarme in Campania: 11 ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore

Ultime notizie - Prosegue senza sosta la lotta contro il Coronavirus in Campania anche se dall'ultimo dato pubblicato dalla Regione Campania, e nello specifico dall'Unità di crisi regionale, emerge un dato che può risultare allarmante. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati ricoverati in terapia intensiva, portando il numero degli attuali ricoverati da 44 a 55. La speranza è che possa trattarsi di un semplice caso, con la consapevolezza, però, che si è ancora ben al di sotto di uno stato d'emergenza. Basti pensare, in tal senso, che al 31 marzo i ricoverati superavano i 130 posti di terapia intensiva occupati.

Emergenza Coronavirus