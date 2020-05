Emergenza coronavirus - 10 mila contagi in un giorno in Russia, ma il tasso di mortalità rimane basso

La Russia ha registrato oltre 10.600 nuove infezioni da coronavirus, segnando un nuovo record di contagi in un giorno. I casi sono arrivati a quota 134.687, hanno detto le autorità. La Russia è ora il paese europeo che registra il numero più alto di nuove infezioni. Il tasso di mortalità ufficiale è tuttavia basso rispetto a paesi come Italia, Spagna e Stati Uniti. Cinquantotto persone sono morte nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime totale a 1.280. Le autorità calcolano un ritmo di contagio altissimo: nella sola Mosca si contano 40 mila casi nuovi ogni giorno di cui 17 mila ospedalizzati ogni 24 ore, e i nuovi casi per la metà sarebbero asintomatici.

Il sindaco di Mosca, città dove risiedono 12 milioni di persone, Sergei Sobyanin ha riferito che «in base a test effettuati su vari gruppi il numero reale di contagiati è intorno al 2% della popolazione», ossia 250mila persone.

In tutto il paese vigono misure strette di lockdown. Lo stesso presidente Vladimir Putin ha confermato che la situazione è «molto seria» preparando la popolazione a una fase molto aggressiva della pandemia nella prossime settimane.

Il virus lambisce i piani alti e altissimi della Russia. Il ministro dei Lavori pubblici Vladimir Yakushev, e il suo vice, Dmitry Volkov, hanno contratto il Covid-19, ha reso noto il ministero. Come ministro dei Lavori pubblici facente funzione è stato nominato il vice premier Nikita Stasishin. Giovedì il Premier, Mikhail Mishustin aveva informato il Presidente Vladimir Putin di essere risultato positivo al coronavirus.