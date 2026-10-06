Emergenza a centrocampo per il Napoli, Sky: le ultime su Anguissa e McTominay

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie Napoli - La SSC Napoli di Max Allegri deve fare i conti con l'infortunio di Antonio Vergara (out 3-4 settimane) ma non solo.

Infortuni SSC Napoli: emergenza a centrocampo

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, ha parlato dell'emergenza a centrocampo, svelando gli ultimi aggioramenti sulle condizioni di Scott McTominay e Frank Anguissa, oltre che le novità sui calciatori che torneranno a disposizione di Allegri per la gara contro il Frosinone:

"Allegri recupererà Meret, Giovane e Spinazzola, McTominay domani effettuerà le visite per l’idoneità sportiva, ma ancora non ha i novanta minuti nelle gambe. Grande punto interrogativo su Anguissa. Per le prime tre partite contro Frosinone, Villarreal e Venezia, Allegri dovrà avere una gestione oculata delle risorse a disposizione".

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