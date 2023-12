Ultime notizie calcio - Crolla il Bayern Monaco e pasticcia in difesa, fra i difensori e un errore di troppo di Neuer. Non una bella serata neanche per Kim Min-jae, disastroso e protagonista di tre gol su cinque subiti dal Bayern in casa dell'Eintracht Francoforte dove i padroni di casa si sono imposti per 5-1:

Marcatori: 12' Marmoush (E), 31' e 50' Ebimbe (E), 36' Larsson (E), 44' Kimmich (B), 60' Knauff (E)

Ecco il video con gli highlights: