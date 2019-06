ECA, riunione a Malta: c'è anche De Laurentiis. La Superlega all'ordine del giorno [VIDEO]

Aurelio De Laurentiis a Malta per la riunione in programma dell'Eca. Il presidente del Napoli, in rappresentanza del club partenopeo, discuterà con gli altri numeri uno delle società italiane e non per il futuro del calcio europeo. Sul tavolo la Superlega, argomento che ha trovato molte squadre contrarie.

Tweet del Napoli: "De Laurentiis e Chiavelli a Malta"

Il profilo account ufficiale Twitter della SSC Napoli ha pubblicato un post. Ecco le parole.

Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli partecipano ai lavori dell’assemblea generale dell'ECA in corso a Malta oggi e domani

In allegato il video