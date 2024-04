Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di marzo è stato assegnato al calciatore dell’Inter Alessandro Bastoni e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC™ 24.

Bastoni è stato il più votato dai tifosi della Serie A battendo Barella, Kvaratskhelia, Leao, Calafiori e Koopmeiners.