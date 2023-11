Duro attacco a Iervolino, da Salerno: "Atteggiamento troppo amichevole verso De Laurentiis, quello che ad aprile giocava con il calendario"

Da Salerno, dopo la sconfitta con il Napoli, arriva un duro attacco nei confronti del presidente Iervolino. Questo quanto scrive TuttoSalerntitana:

"Quanto accaduto rappresenta una sconfitta per Danilo Iervolino. O, comunque, un momento per fare una serie riflessione, magari con annesso mea culpa dopo un'ultima conferenza stampa fiume in cui sembrava che le colpe fossero tutte degli altri. Perchè mai un derby si è vissuto a Salerno con questa rassegnazione e in un clima da amichevole estiva. Perchè sono stati proposti prezzi da Champions per una squadra costruita con budget ridotto e che oggi è scesa in campo senza i colori granata per propinare una maglia che non c'azzecca niente con la tradizione. C'era tempo per fare operazioni di marketing, purtroppo all'ordine del giorno in questo calcio fatto di tanto business e pochi sentimenti. Ma, con una prevendita flop, pensare di proporre addirittura una divisa speciale è apparso almeno azzardato. Le domande da fare alla proprietà sarebbero tante. C'è poi la riflessione su queste amicizie quasi imposte. Parlare unilateralmente di ponti dopo essersi schierato al fianco di chi ha offeso Salerno aveva fatto male alla piazza. Così come tessere le lodi del collega De Laurentiis. Quello che ad aprile giocava con le date del calendario preparando la festa senza tener conto delle esigenze della Salernitana".