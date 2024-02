"Vi dirò tutta la verità". Dove vedere la conferenza stampa di De Laurentiis

Conferenza De Laurentiis, c’è grande attesa per l’evento di stamattina in casa Napoli. L'appuntamento è alle 11.30 nella sala stampa di Castel Volturno, dove il presidente del club partenopeo si pronuncerà sulle vicissitudini di questi mesi che hanno portato all'attuale impensabile situazione.

Dalle gioie di uno scudetto storico a un momentaneo e sconcertante 7° posto a -4 dalla zona Champions e una vetta distante addirittura 22 punti. Nel mezzo vari incidenti di percorso nel mezzo: il mancato erede di Kim, Rudi Garcia e quant'altro.

Conferenza De Laurentiis: perché parla il presidente

“E' tutta colpa mia e me ne assume la responsabilità, chiedendo scusa ai napoletani e ai tifosi. La verità però ha varie pieghe, quando torneremo dalla Supercoppa vi dirò tutto”: queste le parole del patron dopo Napoli-Monza 0-0.

Dunque ADL oggi manterrà la promessa incontrando i giornalisti e raccontando i suoi retrocena dall'addio di Spalletti a oggi.

Dove vedere la conferenza di De Laurentiis

Ma dove vedere la conferenza stampa del presidente? L'evento non sarà trasmesso in diretta Tv.

Sarà possibile piuttosto vedere le immagini SSC Napoli successivamente in streaming. Appuntamento dopo la conferenza sul canale Youtube di CalcioNapoli24.it.