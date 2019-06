Dove sono andati i calciatori del Napoli in vacanza? Mykonos, Cuba, Emirati: ecco le mete scelte dagli azzurri

Due settimane ancora, poi sarà finalmente la volta di Dimaro ma per il momento gli azzurri in vacanza in giro per il mondo. Così l'edizione odierna de Il Mattino fa un riepilogo delle mete scelte dai calciatori

Dries Mertens con la compagna Kat, documenta un'estate incantevole: prima Ibiza e i tramonti di Cala Comte, poi il viaggio verso Cuba tra cavalli e tintarelle, quindi l'arrivo alle Bahamas. Arkadiusz Milik è a Mykonos insieme con la compagna sempre presente Jessica. Giornata speciale ieri per l'azzurro Elseid Hysaj che ha sposato Fiorenza Lekstakaj a Scutari, in Albania. (CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO) Sebastiano Luperto si gode le spiagge di Koh Samui, in Thailandia, insieme con la fidanzata napoletana Fabiana dopo qualche giorno a Singapore. Simone Verdi e l'innamoratissima Laura si godono il sole e la pace della Maddalena, in Sardegna, dopo aver viaggiato per due settimane in Giappone. Amin Younes è in vacanza negli Emirati Arabi José Callejon e la compagna Marta, insieme con le tre figlie, hanno fatto ritorno a casa per godersi le settimane lontani dai campi di gioco. Piotr Zielinski, che la scorsa settimana ha sposato la bella Laura in Polonia, è partito per un lungo viaggio di nozze: prima tappa per la nuova coppia di sposini è New York. E proprio nella Grande Mela Zielu potrà incrociare il compagno Lorenzo Insigne: il capitano azzurro si è spostato ormai da qualche giorno in America insieme con Jenny e i due figli