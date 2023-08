Dove giocherà Jesper Lindstrom? Ecco in quali ruoli vuole schierarlo Rudi Garcia

Ultime notizie SSC Napoli - Colpo Jesper Lindstrom per gli azzurri, un rinforzo che va a rinforzare la rosa e la trequarti dei partenopei. Ma adesso tutti si chiedono: dove lo "vede" Rudi Garcia? Dove può essere schierato nel Napoli? La risposta, dall'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Per prima cosa, il danese non è il vice di Lozano. Magari può diventarlo, perché esterno con le caratteristiche per così dire "adattabili" ma nel 4-3-3 - che sembra il sistema intoccabile - l'impressione è che Lindstrom possa giocare al posto di Zielinski, come mezzala. Cosa diversa che Garcia, nel corso del match o per esigenza di vario genere, voglia virare al 4-2-3-1, perché in quel caso può essere sistemato alle spalle della prima punta. Con una predilezione: trequartista. In ogni caso a Francoforte e prima ancora a Brondby ha ricoperto tutti i ruoli dietro la punta.

Tre al prezzo di uno. Ha 23 anni, nell'under 19 del Brondby, a Copenaghen, è cresciuto come mediano. Poi si esalta nel ruolo di trequartista. Nel 2020 gioca 33 partite con la prima squadra (anche nei preliminari di Europa League). Ed è ala sinistra. Poi cambia ancora, l'anno dopo: quando esplode lo fa da numero 10 alla Laudrup, giocando da trequartista".

Lindstrom e De Laurentiis firmano il contratto

I numeri dicono tutto: 111 partite da trequartista, 13 da ala sinistra e 13 da ala destra. E poi tutto il resto: seconda punta, centrocampista destro, centrocampista sinistro, mediano. E persino prima punta, ruolo in cui tra settore giovanili ed Eintracht ha realizzato tre reti.