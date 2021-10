Napoli Calcio - Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli ha parlato Beppe Dossena:

"Sarà una partita fisica, ma giocando come fa Juric ci saranno spazi enormi per Osimhen. Juric è una garanzia per il Torino, se poi ci sono giocatori della qualità di Brekalo la miscela diventa esplosiva. Torino da Europa? Per le stagioni passate no. Siamo all’inizio di stagione, ma è una squadra con una precisa identità”.