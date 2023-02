"Dopo la sosta il Napoli calerà", ma i numeri dopo i Mondiali sono spaventosi: tutti i dati

Il Napoli continua a vincere e convincere anche dopo la lunga sosta. Anzi, la squadra di Spalletti sotto certi punti di vista sembra stare anche meglio rispetto a come aveva chiuso a novembre a causa dei Mondiali in Qatar. I numeri del Napoli del 2023 sono davvero inspiegabili, andiamo ad analizzarli in qyueste prime 11 partite del 2023:

9 vittorie (8 in campionato e 1 in Champions League), 1 pareggio (in Coppa Italia con eliminazione ai rigori), 1 sconfitta (in campionato).

25 gol fatti (21 in campionato, 2 all'andata Ottavi di Champions, 2 in Coppa Italia).

5 gol subiti (3 in campionato, 2 in Coppa Italia).

7 volte porta imbattuta (6 in campionato, 1 in Champions League).