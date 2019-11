Finisce il primo tempo ad Anfield, con il Napoli avanti sul Liverpool per 1-0 grazie al gol di Mertens. Al di là del risultato e dell'ottima prova della squadra allenata da Carlo Ancelotti, i Reds hanno fatto meglio nei numeri, sia per quanto concerne il possesso palla che per tiri verso la porta di Meret.

Clicca sul file in allegato per ingrandire le statistiche