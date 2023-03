Domenica di riposo per il Napoli: relax in città per Politano, ecco dove

Ultimissime Calcio Napoli - Weekend di relax per i giocatori del Napoli dopo la sconfitta con la Lazio. Luciano Spalletti, infatti, ha concesso due giorni di riposo alla squadra per poi ritrovarsi tutti a Castel Volturno lunedì.

Due giorni di riposo per il Napoli, Politano va allo zoo

Ognuno ne ha dunque approfittato per godersi la famiglia, come Victor Osimhen volato a Parigi per 48 ore.

Matteo Politano, invece, come testimoniano anche gli scatti postati sul proprio profilo Instagram, ha usufruito della giornata odierna per passeggiare con la famiglia ed amici e godersi lo zoo di Napoli.