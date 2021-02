Domani - L’inchiesta sui tamponi della Lazio può riscrivere la serie A: ecco tutte le carte

Il quotidiano Domani affronta le carte dell’inchiesta condotta dalla Procura Federale della Figc sul caso tamponi. Tramontata l’ipotesi del patteggiamento, la Lazio affronta il primo grado del processo sportivo col rischio di subire pesanti danni in classifica:

"La procura Figc guidata da Giuseppe Chiné accusa la società romana di non avere applicato adeguatamente i protocolli Covid, per non avere fornito tempestivamente alle Asl competenti le notizie di positività e non avere disposto adeguato isolamento dei positivi. La confusione fra i tamponi effettuati prima delle gare di campionato e quello effettuati prima delle gare di Champions League, affidati a due diversi laboratori, ha provocato per singoli calciatori delle oscillazioni in pochi giorni fra positività e negatività . Il processo sportivo, con inizio il 16 marzo presso il Tribunale Federale Nazionale, pone ancora una volta al centro la figura del dirigente più divisivo del calcio italiano”