Disservizi DAZN, il PD ha inoltrato una segnalazione urgente all'AGCOM

Ultime notizie Serie A. Notevoli disservizi di DAZN per la prima giornata di campionato: nella giornata di oggi moltissimi utenti hanno avuto serie difficoltà a connettersi alla piattaforma per assistere in diretta alle partite Fiorentina-Cremonese, Lazio-Bologna, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli. L'emittente ha diramato un comunicato facendo sapere che erano in corso le operazioni per ripristinare il segnale, offrendo link alternativi per guardare le partite.

Dazn, segnalazione all'AGCOm

Nel frattempo, sul web si sono scatenate le polemiche, sulle quali sono intervenuti anche volti noti della politica italiana, impegnata nella campagna elettorale.

Tra questi, Marco Berruto, responsabile Sport del Partito Democratico, fa sapere su Twitter che "il PD ha inoltrato una segnalazione urgente ad AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ndr) per accertare eventuali violazioni degli accordi sulla qualità del segnale raggiunti in quella sede".